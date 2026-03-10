Noche especial para recordar lucha femenina

Publicado por Lisbel Sánchez Peña Creado: Actualizado:

En honor al Día Internacional de la Mujer, el Voluntariado Banreservas celebró el encuentro “Dos orígenes, un propósito”, iniciativa que resaltó los antecedentes históricos de esta inolvidable fecha, partiendo de sus orígenes en Estados Unidos y Rusia.

Durante la actividad, realizada en el hotel Jaragua, las invitadas, vestidas muy elegantes, reflejaban alegría en sus rostros y la camaradería y muestras de afecto entre ellas fue muy evidente.

El emotivo acto fue encabezada por Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado de esa entidad bancaria, quien condujo una narrativa en vivo que hizo que los presentes vivieran y sintieran los momentos más relevantes y especiales de estos movimientos históricos.

Aguilera agradeció a los presentes por su apoyo y además, destacó la importancia que es el recordar estos acontecimientos, que según manifestó, marcaron un antes y un después en la lucha por la igualdad..