Nueva propuesta de portafolio de varietales

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Responsables de Álvarez & Sánchez anunciaron la llegada al mercado dominicano de los vinos de 689 Cellars, una destacada bodega californiana reconocida en el país por su RedBlend 689, destacado por su equilibrio, carácter y consistencia enológica.

Este lanzamiento fue la plataforma para presentar tres varietales emblemáticos de la marca: 689 Cellar Chardonnay, 689 Cellar pinot Noir y 689 Cellar Cabernet Sauvignon, consolidando una propuesta de vinos premium más robusta y competitiva. José Antonio Alvarez Hijo y Curtis McBride fueron los ejecutivos a cargo de la presentación.