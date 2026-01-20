Lo nuevo en smartphones de Motorola y Altice este 2026

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

Los clientes de Altice Dominicana están de fiesta luego de que la empresa se convirtiera en distribuidor oficial de Motorola en el país.

Gracias a esta asociación, Altice fortalece su portafolio de equipos de última generación, integrando dispositivos con diversas funcionalidades que se adaptan a los distintos perfiles de los usuarios y a una amplia gama de presupuestos, respondiendo a las necesidades del mercado local.

Roberto Agostini, gerente Comercial para Motorola en el Caribe y Centroamérica, expresó que la empresa prioriza ofrecer productos con tecnología de punta, diseño de vanguardia y alta durabilidad.

Por su parte, Gewar Terrero, director de Mercadeo Móvil de Altice, destacó que con esta alianza reafirman el compromiso de llevar lo último en tecnología.

En el encuentro se presentó el Motorola razr 60 que combina diseño icónico tipo flip con innovación avanzada, integrando moto ai para potenciar la creatividad y productividad.

También debutó el Motorola edge 60 pro, que destaca por su diseño ultradelgado quad-curved con resolución 1.5K, acabados premium Pantone y alta resistencia certificada.

Este lanzamiento amplia las opciones de smartphones con mayor tecnología y experiencias multimedia superiores en RD.