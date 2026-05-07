Obra sobre el impacto que tuvo el Covid en la sociedad

Publicado por Lisbel Sánchez Peña Creado: Actualizado:

Reflexiones sobre la transformación global que surgió tras la pandemia del Covid-19, es parte de lo que se encuentra en las páginas del libro “Somos Otros”, escrito por Sergio Roitberg, presidente ejecutivo de Newlink.

La obra fue presentada en un encuentro en un hotel de la ciudad, en donde amigos, colegas y allegados disfrutaron de un conversatorio con el autor argentino, bajo la conducción de Katherine Hernández.

Roitberg habló a los presentes sobre los cambios que se han producido en estos últimos seis años como el desarrollo de una resiliencia colectiva, la adopción tecnológica, modos más ágiles de trabajar y producir conocimiento.

También sobre el liderazgo enfocado en el acompañamiento, la relevancia del engagement y la necesidad de un propósito compartido para afrontar ningún reto de envergadura global.

El ejecutivo se encuentra agotando una gira de presentaciones con su más reciente publicación, en países de América Latina y Europa..