“Pez Loro”: una colección con propósito medioambiental

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

Más que una colección “Pez Loro” de Sócrates McKinney y Moda Jumbo, es un llamado a crear conciencia para no consumir a un gran creador de arena, con relevante impacto en los ecosistemas marinos.

Esta vez el diseñador dominicano McKinney convierte cada prenda en un acto de conciencia medioambiental.

El lanzamiento estuvo marcado por un mensaje claro: “No me comas” y “Protégeme”. Frases directas que apelan a la responsabilidad colectiva frente a una especie vital para el equilibrio marino.

“Queremos hacer conciencia’, la iniciativa convierte la moda en un vehículo de mensaje que conecta estilo y reflexión”, expresó McKinney.

La propuesta abarca categorías de textil y calzados, toallas de playa, sandalias, trajes de baño, bolsos, gorras, t-shirts, camisas y llaveros, todos con elementos gráficos que celebran la figura del pez loro y su hábitat.

Se trata de piezas prácticas y llamativas, ideales para el verano y la Semana Santa que se aproxima.

El pez loro es uno de los arquitectos silenciosos del Caribe. Su desaparición representaría una amenaza para los arrecifes de coral y para el entorno costero y la industria turística.