Premio Mujer Enecoop 2026: Reconociendo el liderazgo femenino en el cooperativismo

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La Escuela Nacional de Educación Cooperativa (ENECOOP) reconoció el liderazgo femenino en el sector cooperativista durante la sexta edición del Premio Mujer Enecoop 2026, celebrada en Santo Domingo.

En una emotiva ceremonia realizada en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, la institución destacó el valioso aporte de la mujer al desarrollo social y económico del país.

El galardón, creado en 2014, reconoce el liderazgo, la innovación y la trayectoria de mujeres cooperativistas en áreas como emprendimiento, educación, sostenibilidad, ciencia, arte y liderazgo juvenil.

Entre las galardonadas figuran Leidy Pichardo, en Educación y Equidad de Género; Yolanda Vásquez Guzmán, como Mujer Emprendedora; y Yinette Torres de Peña, en Desempeño Profesional.

También fueron reconocidas María Eugenia Acosta Abad, por su Trayectoria Ejemplar; Merichel Sosa, en Sostenibilidad y Medio Ambiente; y Carolin Bravo, como Mujer Joven que Inspira.

En el renglón de Innovación, la doctora Julissa Alonzo Arias fue premiada por su trabajo en salud comunitaria, mientras que Esther Peña Polanco fue distinguida en el área artística.

El máximo reconocimiento, el Gran Galardón, fue otorgado a la cooperativa COOPNACADO por su impacto en el impulso del emprendimiento femenino y el desarrollo sostenible, beneficiando a más de 20 mil mujeres.

Durante el acto también se rindió homenaje a destacadas figuras nacionales e internacionales, así como a pioneras del cooperativismo dominicano, en el segmento especial “Mujer Raíz”.

La presidenta de ENECOOP, Germania Luperón, afirmó que este premio reafirma el compromiso del sector cooperativo con la equidad de género y el desarrollo sostenible.

La actividad reunió a cientos de representantes del sector y contó con el respaldo de diversas instituciones.