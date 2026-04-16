Presentan documental sobre el Monte Kailash

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Con una personalidad afable y con un espíritu muy entusiasta, el embajador de la India, Kishan Dan Dewal, recibió en su residencia de esta ciudad a un grupo de invitados para compartirles su satisfacción por haber producido y dirigido el documental: ‘Kailash Mansarovar Yatra - Mi increíble viaje al sagrado Monte Kailash’.

Contando con la presencia del embajador de la República Popular China, Chen Luning, en el documental el embajador Dan Dewal captura la impresionante belleza del Monte Kailash en China, con paisajes inolvidables en los alrededores del monte, considerado sagrado para los practicantes de la religión hindú, quienes tienen la creencia de que uno de sus dioses habita en esta montaña.

Con una selección de 50 peregrinos liderados por el diplomático hindú, la fascinante experiencia se hizo posible con la colaboración de China, otorgando un permiso especial el cual ha permitido que solo el año pasado 750 indios que profesan la religión indú materializaran este viaje.

Previo a la proyección, los asistentes rieron junto al embajador cuando de forma amena este contó sobre su peripecia en el punto aduanal, al explicar a los oficiales que además de ser embajador es especialista en antiterrorismo, lo que causó cierto revuelo y que por seguridad le asignaran un oficial durante el viaje para comprobar que no tuviera contacto con grupos extremistas.

Pese a las eventualidades presentadas, Dan Dewal afirmó que valió la pena por la energía y la paz que se encuentra en la montaña.

Con esta presentación, el embajador afirmó el avance de su país en la industria cinematográfica, al destacar que los estudios de Bollywood producen actualmente más películas que los de Hollywood en Estados Unidos.

Luego, como forma de agradecimiento, el embajador de la India, Kishan Dan Dewal correspondió al embajador de la República Popular China Chen Luning con un obsequio significativo y tradicional de la India.

Al finalizar, hubo una degustación de bocadillos y cocteles para celebrar esta misión épica y memorable realizada por el enviado hindú.