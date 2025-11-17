Presentan en Londres obra “Nuestros primeros pobladores”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular Dominicano, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y la Fundación García Arévalo presentaron el libro “Nuestros primeros pobladores”, en la sede de la Embajada Dominicana en Londres, como parte de la agenda cultural de la XI Semana Dominicana en el Reino Unido.

Esta publicación tiene el propósito de trasladar al papel impreso la riqueza histórica y simbólica de la exposición permanente que reposa en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón.

El evento contó con la participación de Rosa Hernández de Grullón, embajadora de la República Dominicana ante el Reino Unido e Irlanda del Norte, quien valoró la importancia del libro en la difusión internacional de la identidad dominicana.

José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas del Grupo Popular, reseñó que esta obra “rescata y reconoce la relevancia de las raíces más profundas de nuestros orígenes como grupo humano, como sociedad y como expresión identitaria”.

Subrayó que la publicación “refleja el compromiso de la institución financiera con la cultura, la educación y el desarrollo sostenible del país”.

Mientras que el arqueólogo y museógrafo Carlos León destacó el valor patrimonial y educativo de la publicación, expresando que “será un referente muy importante para conocer la cultura taína y darla a conocer a los demás”.

Con esta publicación, el Banco Popular tiene el propósito de promover el arte y la cultura para difundir el patrimonio nacional.