Puntos de Vista celebrará 56 años por Color Visión

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por : Virgilio Lora Gómez

El emblemático programa de panel “Puntos de Vista”, creado por la periodista Pía Rodríguez y co-producido por Aleyda Fernández, celebra este año su 56 aniversario de transmisión ininterrumpida a través de Color Visión, canal 9.

El espacio televisivo nació junto a la historia del propio canal, que realizó sus primeras transmisiones de prueba a color el 29 de noviembre de 1969, desde el patio español del Hotel Matum, en Santiago. En aquel entonces, Manolo Quiroz y el empresario licorero José Armando Bermúdez (Poppy) fueron los fundadores e impulsores de la primera planta televisora en transmitir a color en República Dominicana.

A inicios de la década de 1970, los equipos de Color Visión fueron trasladados desde Santiago al Hotel Jaragua de Santo Domingo, donde operó por algunos años. Finalmente, en 1975, Quiroz y Bermúdez decidieron construir un edificio propio en la calle Emilio Morel esquina San Martín, en el Ensanche La Fe, sede definitiva del canal y hogar permanente de “Puntos de Vista”.

La actual productora y directora del programa, Dania Gorís Rodríguez, expresó su orgullo por la trayectoria del espacio:

“Durante estos 56 años han pasado por ‘Puntos de Vista’ importantes líderes políticos, empresariales y sociales que han compartido sus opiniones sobre los temas más relevantes del país. Me siento profundamente orgullosa de mi madre, Pía Rodríguez, por sus valiosos aportes al periodismo dominicano”, afirmó.

Gorís Rodríguez recordó que ha compartido la producción y dirección del programa junto a reconocidos comunicadores, entre ellos Gregorio García Castro (Goyito), exjefe de redacción del vespertino Última Hora; Miguel Franjul, actual director de Listín Diario; además de Aleyda Fernández, Julio César Montolio, Virginia Gorís Rodríguez, Cristhian Jiménez, Héctor Linares y Gustavo Rodríguez.

Asimismo, agradeció el respaldo constante de los anunciantes y el público:

“Nuestra familia se siente muy orgullosa del legado de Pía Rodríguez y de que ‘Puntos de Vista’ se mantenga, tras más de medio siglo, como una vía de información y reflexión para los dominicanos”, expresó.

La productora también rindió tributo a los pioneros de los programas de panel en la televisión nacional, como Salvador Pittaluga Nivar (Actualidades), Héctor Pérez Reyes (Temas y Opiniones), Alberto Amengual (Sea Usted el Jurado), Ercilio Véloz Burgos (El Pueblo Cuestiona), Bruno Pimentel (Enfoque), Guillermo Gómez (Aeromundo), Ramón Puello Báez, Santiago Estrella Véloz (Mesa Redonda) y Miledys de Cabral (Esta es su casa).

“Puntos de Vista” se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana por Color Visión, canal 9, bajo la producción y dirección de Dania Gorís Rodríguez y Héctor Linares.