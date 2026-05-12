Realizan con éxito séptima edición ‘Un paso por el asma’

Publicado por Cristina Romero Creado: Actualizado:

Mucho antes de las 8:00 de la mañana del domingo pasado, el buen ánimo se evidenció entre los participantes que dieron el todo por el todo durante la séptima edición del rally-carrera ‘Un paso por el asma’ desarrollado en el Parque Iberoamericano para celebrar y concluir la ‘Semana del asma’.

Esta iniciativa es obra del Círculo de Neumólogos egresados del hospital Salvador B. Gautier. Dirigida por la doctora Ángela Araujo en conjunto con la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del tórax, es guiada por la especialista Maribel Jorge.

Las organizadoras recibieron a grupos de entusiastas que se sumaron a esta carrera de tres kilómetros en un ambiente familiar y de integración. La mañana lució encantadora, en medio del verdor y del aire fresco que se sentía en Parque Iberoamericano. Aquí, previo a la carrera, la experta en salud Ángela Araujo, resaltó la importancia de crear conciencia sobre el diagnóstico oportuno del asma y la necesidad de educar a la población sobre la prevención de las enfermedades respiratorias. “Respirar bien es vivir mejor”, precisó.

De igual manera la doctora Maribel Jorge, realizó un programa a través de las redes sociales junto a médicos y personalidades invitadas a este encuentro, con el objetivo de promover y educar sobre el asma y otras enfermedades respiratorias.

Los participantes se integraron al ‘Rally del asma’, dinámica interactiva orientada a promover la prevención, el aprendizaje y la concienciación sobre el asma mediante actividades recreativas y educativas.

Como el día recién iniciaba, el momento resultó grato para disfrutar y compartir de las amenidades del parque, donde los más peques aprovecharon de las atracciones y juegos inflables dispuestos en el lugar mientras los más grandes, además de recorrer los espacios y participar de zumba, degustaron de cocos de agua, cócteles de frutas y helados para combatir el calor.

Se entregaron premios, trofeos y medallas a los corredores más destacados.