Realizan taller creativo sobre educación ambiental

Eco Genial, un nuevo proyecto creado para la formación y concientización ambiental, realizó su primera charla sobre educación ambiental con la que los asistentes aprendieron sobre contaminación, cambio climático y algunos consejos sobre cómo cuidar nuestro ambiente.

La actividad, en la que los niños fueron los protagonistas, fue realizada en el parque Duarte, en donde a través de un taller creativo sembraron árboles y también armaron eco-juegos con paneles solares, algo que entusiasmó a los más pequeños, quienes no solo adquirieron conocimiento, sino que se divirtieron con un tema tan importante del que todos deben conocer y valorar..