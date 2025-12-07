Reconocen a arqueóloga Kathleen Martínez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC) entregó un reconocimiento al mérito a la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez-Nazar, en honor a su sobresaliente trayectoria y los importantes descubrimientos realizados en Egipto, convirtiéndose en motivo de orgullo para la República Dominicana.

El reconocimiento fue entregado por el director general de Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán, quien destacó la contribución de Martínez-Nazar al fortalecimiento del conocimiento histórico y cultural a nivel global.

El doctor Guzmán resaltó su participación en expediciones arqueológicas en territorio egipcio que permitió identificar y documentar estructuras, objetos y contextos de gran relevancia para el entendimiento de antiguas civilizaciones, conectando el pasado con el presente preservando la memoria de pueblos ancestrales.

“Estamos aquí para reconocer a una dominicana ejemplar. Desde esta Dirección General de Desarrollo de la Comunidad celebramos la acción de quien ha demostrado que, sin importar de dónde venimos, podemos alcanzar horizontes que pudieran parecer reservados solo para las grandes potencias del conocimiento. Su trabajo, indiscutiblemente, aporta al conocimiento universal, al prestigio de la República Dominicana y al rol de la mujer en la ciencia”, expresó el funcionario de la DGDC.

De su lado, la reconocida arqueóloga dominicana Kathleen Martínez-Nazar expresó su agradecimiento y subrayó la importancia del trabajo interdisciplinario en la preservación del patrimonio histórico mundial.

“Muy agradecida por este reconocimiento. Gracias al director general, doctor Modesto Guzmán. Queremos seguir trabajando, y abrir más puertas, ojalá que ese trabajo que queremos hacer sirva de oportunidades a las universidades” dijo Martínez-Nazar.

Los presentes destacaron cómo el talento, cuando se cultiva con disciplina y pasión, tiene la capacidad de iluminar el espíritu y elevar la inspiración de todo un país.

Durante la distinción estuvieron presente; la presidenta del IDECOOP, Maritza López de Ortiz; el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara; y por la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, ejecutivos, encargados departamentales y otros colaboradores.