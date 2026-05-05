Guía Macarfi
Reconocen lo mejor de la gastronomía dominicana
La Guía Macarfi se caracteriza por su sistema de evaluación basado en la experiencia real de comensales
La plataforma gastronómica internacional Macarfi celebró su segunda gala en República Dominicana, reuniendo a destacadas figuras del sector gastronómico, empresarial y turístico en una noche dedicada a reconocer la excelencia culinaria nacional.
El evento tuvo lugar en el Hotel JW Marriott Santo Domingo, donde se presentó oficialmente la Guía Macarfi República Dominicana 2026 y se entregaron los reconocimientos a los restaurantes mejor valorados en Santo Domingo, Santiago, La Altagracia, La Vega, Puerto Plata y Samaná.
Durante la ceremonia, se destacó el crecimiento sostenido del sector y su impacto en la economía, el turismo y la identidad cultural del país.
En ese contexto, Franklin Lithgow resaltó el valor de la gastronomía como motor de desarrollo.
“La gastronomía dominicana vive un momento excepcional y está llamada a convertirse en uno de los grandes motores económicos, turísticos y culturales del país”.