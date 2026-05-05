Reconocen lo mejor de la gastronomía dominicana

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La plataforma gastronómica internacional Macarfi celebró su segunda gala en República Dominicana, reuniendo a destacadas figuras del sector gastronómico, empresarial y turístico en una noche dedicada a reconocer la excelencia culinaria nacional.

El evento tuvo lugar en el Hotel JW Marriott Santo Domingo, donde se presentó oficialmente la Guía Macarfi República Dominicana 2026 y se entregaron los reconocimientos a los restaurantes mejor valorados en Santo Domingo, Santiago, La Altagracia, La Vega, Puerto Plata y Samaná.

Durante la ceremonia, se destacó el crecimiento sostenido del sector y su impacto en la economía, el turismo y la identidad cultural del país.

En ese contexto, Franklin Lithgow resaltó el valor de la gastronomía como motor de desarrollo.

“La gastronomía dominicana vive un momento excepcional y está llamada a convertirse en uno de los grandes motores económicos, turísticos y culturales del país”.