Reconocen a Raquel Arbaje y a Don Tato Bisonó en su primera Gala por la Altagracia

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La Comisión Nacional Unidos por la Altagracia, instancia de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), junto a la Asociación de Damas de la Altagracia, celebró su Primera Gala por la Altagracia, un evento social diseñado para reconocer a instituciones, empresas y filántropos cuya influencia contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural y religiosa dominicana a través de esta devoción mariana.

La gala surge como parte del legado del Centenario de la Coronación de la Virgen de la Altagracia, iniciado en agosto de 2022, y como una iniciativa de recaudación de fondos para concluir las obras del Templo María de la Altagracia en Hoyoncito, Hato Mayor del Rey, donde según la tradición católica fue el lugar donde apareció la imagen de la protectora del pueblo dominicano.

Durante la exquisita velada, se reconoció el valioso apoyo de la excelentísima primera dama de la República, Raquel Arbaje de Abinader, y del Ing. Rafael (Tato) Bisonó, figuras clave en la ejecución del proyecto en Hoyoncito, santuario que se integra a la ruta de peregrinación Camino de la Altagracia y que recorre aproximadamente 122 kilómetros en la región este del país iniciando en el Santuario del Santo Cristo de los Milagros, en el municipio de Bayaguana, provincia de Monte Plata, continuando en diversas comunidades en las provincias de San Pedro de Macorís, Hato Mayor y El Seibo, concluyendo en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, en la ciudad de Higüey, provincia de La Altagracia.

Margarita Moronta de Sang, Marua Kury de Bonetti, Carmencita Cambiaso de Bisonó, Rosa Brache de Vidal, Elizabeth Ricart de Brache

"Esta gala celebra nuestra devoción a la Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, quien se manifiesta a través del servicio y del compromiso de quienes confían y creen en esta misión para transformar la comunidad de Hoyoncito, en Hato Mayor del Rey.

Al honrarla, reafirmamos nuestra misión de fortalecer a la sociedad dominicana bajo la luz de la fe, la unidad familiar y el auxilio del Espíritu Santo", expresó S.E.R. Mons. José Dolores Grullón Estrella, obispo emérito de la Diócesis de San Juan de la Maguana y presidente de la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia.

La conducción del evento estuvo a cargo de la veterana comunicadora Jatnna Tavárez, quien guió a los presentes a través de un programa que combinó la solemnidad institucional con expresiones artísticas de alta calidad. La apertura contó con la bendición de S.E.R. Mons. Santiago Rodríguez, obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís y vicepresidente de la Comisión.

El programa incluyó un video institucional sobre la misión de la entidad y los trabajos realizados, seguido de las palabras de S.E.R. Mons. José Dolores Grullón Estrella, obispo emérito de la Diócesis de San Juan de la Maguana y presidente de la Comisión, así como de Sonia Villanueva de Brouwer, gestora financiera de la organización.

"Esta gala nace de una profunda gratitud por el camino de fe recorrido desde 2021, en el marco del centenario de la coronación de la Virgen de la Altagracia. Gracias a las instituciones, empresas y personas de buena voluntad que han confiado en esta misión, su respaldo ha contribuido a fortalecer la identidad cultural y religiosa dominicana a través de la devoción mariana.

Esta labor nos ha concedido el privilegio de ser instrumentos de esperanza; hoy honramos su generosidad, reafirmando el compromiso de guiar a las nuevas generaciones hacia Cristo bajo el amparo de nuestra Virgen de la Altagracia", expresó Sonia Villanueva de Brouwer, gestora de recursos y finanzas de la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia y presidenta de la Asociación de Damas de la Altagracia.

Héctor Valdez Albizu, Fiordaliza de Valdez, Christopher Paniagua y Sandra Bisonó de Paniagua.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de distinciones especiales a la primera dama, Raquel Arbaje de Abinader, así como al Ing. Rafael (Tato) Bisonó y a su señora esposa, Carmencita Cambiaso de Bisonó. Previo a este reconocimiento, se compartieron testimonios sobre el impacto de la Comisión en Hoyoncito, comunidad beneficiaria directa de estas acciones.

El programa artístico contó con la actuación estelar de la soprano Nathalie Peña Comas, quien aportó emoción a la velada. La noche concluyó con una jornada de recaudación de fondos y un homenaje visual a los patrocinadores que han acompañado la misión desde sus inicios.

La gala reafirmó el compromiso social y espiritual de ambas instituciones en el país. Fue una noche para celebrar los logros alcanzados y renovar la entrega hacia una misión que une fe, servicio y el fortalecimiento de la comunidad dominicana. Este propósito no habría sido posible sin el generoso respaldo de: Banco Popular Dominicano, Seguros Universal, Grupo Viamar, Banco Central, DIFIORE, DJFox, Divano, Jerographic, ARS Futuro, Fundación Farach, Leterago, Grupo Velutini Manzo, Fundación Refidomsa, Central Romana Corporation, Hino Autos, Manuel Arsenio Ureña, Grupo Peña Defilló, Cid Autos y J&E Decoraciones.

Sarah, Viñas de Soñé, Laura Rodríguez, Jocelin de Santana, Marina Román, María Isabel Cáceres y Kitty Heinsen

La primera entrega de la Gala por la Altagracia se llevó a cabo en el Hotel El Embajador y contó con la impecable coordinación y logística de DIFIORE, bajo la experta dirección técnica de Lilin Peña de Suárez. Su labor fue fundamental para elevar la excelencia del evento, garantizando una ejecución magistral que cuidó cada detalle en favor de una experiencia memorable.

Sobre la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia:

Es una comisión ejecutiva creada y ratificada por la Conferencia del Episcopado Dominicano para los trabajos del centenario de la Coronación Canónica del cuadro con la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia, con el objetivo de resaltar la importancia histórica y cultural, de motivar a la comunidad a conocer, celebrar y reflexionar sobre la devoción y el rol de la Virgen de la Altagracia en la identidad del pueblo dominicano y, asimismo, organizar la devoción y culto a la Madre de Dios en esta advocación.

Tiene sus oficinas en la Conferencia del Episcopado Dominicano. Está presidida por S.E.R. Mons. José Dolores Grullón Estrella, obispo emérito de la Diócesis de San Juan de la Maguana, Monseñor Santiago Rodríguez, Obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís, vicepresidente y dentro de sus miembros se encuentran: Julio César Castaños, Sonia Villanueva de Brouwer, Kirsy De Los Santos, Rvdo. Padre Isaac García De la Cruz, Lidia Acosta de Rodríguez, Leonor Asilis, Bernarda Checo, Rosángela Torres y Juan Gilberto Núñez.