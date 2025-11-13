Resaltan aportes y felicitan a Claro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En ocasión del 95.º aniversario de Claro Dominicana, empresarios, líderes de opinión, clientes y aliados estratégicos, reconocen la trayectoria de la empresa como pilar del desarrollo tecnológico y social del país. A lo largo de casi un siglo, Claro ha acompañado la evolución de la República Dominicana, conectando personas, comunidades y negocios a través de la innovación y la transformación digital.

Durante este aniversario, diversas personalidades destacaron el rol de Claro como motor del progreso nacional, resaltando su aporte a la modernización de las telecomunicaciones, la generación de empleos y la expansión de la conectividad en todo el territorio nacional. Su compromiso con la excelencia y la responsabilidad social ha consolidado la confianza de millones de clientes.

El empresario Felipe Vicini, presidente de Inicia; Mercedes Ramos, presidenta de Grupo Ramos, y Fernando Capellán, presidente del Grupo M, subrayaron el aporte de Claro al fortalecimiento del sector productivo y su liderazgo en innovación para conectar a los dominicanos con nuevas oportunidades.

Juan Lehoux, vicepresidente ejecutivo senior de Tecnología y Operaciones del Banco Popular, destaca el rol de Claro como aliado en su evolución tecnológica, y como les permitió dar los primeros pasos en la banca digital, acercando los servicios bancarios a los dominicanos.

Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem, y Celso Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), destacan cómo las telecomunicaciones han evolucionado e impulsado la vida moderna y se han convertido en un motor del progreso nacional.

La comunicadora Mariasela Álvarez resalta el papel de la empresa en la transformación tecnológica del país; mientras que Luisín Mejía reconoce el compromiso con la comunicación, sus aportes a la sociedad desde el deporte, la cultura y la innovación.

Con esta celebración, Claro reafirma su propósito de seguir impulsando la digitalización y el crecimiento sostenible del país, fortaleciendo las alianzas que han hecho posible su liderazgo y su impacto positivo en la vida de los dominicanos. La empresa agradeció las múltiples muestras de apoyo y reiteró su compromiso de continuar ofreciendo soluciones tecnológicas que acerquen el futuro a cada persona, hogar y empresa del país.