Una ruta de orientación y conocimiento para jóvenes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ejecutivos de Nestlé® Dominicana realizaron la gira Entre Jóvenes: “Lo que nadie te cuenta sobre el mundo laboral”, una ruta que llevó conocimiento, orientación y motivación a 1,100 estudiantes de distintas universidades del país.

La acción forma parte de la Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé®, y durante la misma se realizaron encuentros en distintas universidades durante cuatro semanas, con jornadas de dos horas que incluyeron paneles interactivos, conversatorios y espacios para establecer redes de contacto profesional.

Los encuentros fueron conducidos por jóvenes colaboradores de dicha empresa..