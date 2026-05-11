Los sabores de Krispy Kreme llegan a Santiago

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La reconocida marca internacional de donas Krispy Kreme dejó inaugurada su tienda en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Ubicada en la avenida Juan Pablo Duarte, con esta nueva sucursal la marca sigue ampliando así su presencia en el país y acercando su propuesta a los consumidores del Cibao.

La apertura contó con la presencia de ejecutivos de Krispy Kreme, entre ellos Luis Castellanos, Juan Diego Quintero, María Ibáñez, Marcos Sánchez y Gabriel Rodríguez.

Los representantes de la empresa destacaron la importancia de esta expansión como parte del crecimiento sostenido de la marca en la región.

El nuevo establecimiento ha sido diseñado para ofrecer una experiencia moderna y acogedora, donde los visitantes pueden disfrutar de las emblemáticas donas recién hechas, incluyendo su icónica “Original Glazed”, así como una variedad de bebidas y productos complementarios.

Durante el acto inaugural, los ejecutivos expresaron su entusiasmo por llegar a Santiago, una de las ciudades más dinámicas del país, reafirmando su compromiso de brindar productos de alta calidad y momentos memorables a sus clientes.

Con esta apertura, Krispy Kreme continúa consolidando su presencia en la República Dominicana, apostando al desarrollo comercial y al empleo.