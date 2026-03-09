Salud y bienestar con Ginna Fernández

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una experiencia llena de energía, ritmo y conexión consistió el evento ‘Cardio Dance Party con Dos Pinos + Proteína Plus y Ginna Fernández’, una propuesta novedosa de la marca de leche Dos Pinos para celebrar este 2026 con una vida activa, de bienestar integral y nuevas metas de salud.

Influencers y creadores de contenido del ámbito fitness y lifes-tyle, acudieron a esta presentación, sumándose a una jornada vibrante liderada por la reconocida influencer Ginna Fernández, figura clave en la promoción de un estilo de vida saludable y activo en el país.

“En Dos Pinos creemos en el poder de la nutrición y el movimiento como pilares del bienestar. Este evento representa nuestra visión de acompañar a las personas en su camino hacia una vida más saludable, conectando la energía del ejercicio con productos que aportan valor real a su día a día”, expresó Estefanía Rosario, gerente de marca.

Luego, la influencer Haidy Cruz compartió con los asistentes una charla sobre cómo los beneficios de las leches Dos Pinos + Proteína Plus, combinados con el cardio, contribuyen al fortalecimiento del cuerpo, la mejora del rendimiento físico y el apoyo al aumento de la masa muscular.