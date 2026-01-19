Segunda versión exposición colectiva de pintores del país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Fundación Cultural Verónica Sención (Fundaver), en conjunto con el Centro Cultural del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), inauguró la segunda versión de la exposición colectiva de artistas plásticos dominicanos “Arte con Propósito”.

Se trató de una pro-recaudación de fondos para el programa de educación integral, dirigido a jóvenes estudiantes de término del bachillerato, activos en el sistema de educación media, tanto en el sector público como privado.

Los artistas participantes fueron: Alejando Asencio, Amaya Salazar, Antonio Guadalupe, Aquiles Azar, Benjamín Cruz, Daniel Sanseviero, Dionisio Blanco, Eduardo Rodríguez, Elsa Núñez, Francis García, Freddy Javier, Hilario Olivo, García, Genaro Reyes (Cayuco), Inés Tolentino, Iris Pérez, Joel Gonell, José Cestero, José Morillo, José Pelletier, Judith Mora, Junior Reyes Ocre, Lizett Mejía, Luz Severino, Manuel Nina, Marcelo Ferder, Marcia Guerrero, Pilar Asmar, Rafael de Lemos, Ramón Oviedo, entre otros exponentes de las artes visuales.