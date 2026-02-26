Seguros Sura reconoce asesores destacados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un ambiente de celebración, orgullo y reconocimiento, Seguros Sura llevó a cabo el cóctel de Premiación de la Convención 2026, un encuentro exclusivo en el que se honró a los asesores que alcanzaron sus metas.

El programa de incentivos que da paso a la Convención 2026 reconoce a los asesores que, a lo largo del año alcanzaron metas comerciales y de servicio alineadas a los valores de la compañía, impactando positivamente la experiencia de miles de clientes en todo el país.

“En Seguros Sura creemos firmemente en reconocer el esfuerzo sostenido y el compromiso con la excelencia. Esta convención es el reflejo de una cultura que impulsa a nuestros asesores a crecer, superarse y construir relaciones de largo plazo con sus clientes”, expresó James García, presidente ejecutivo de la empresa.

Dijo que más que un evento social, esta velada representó un homenaje al esfuerzo, la constancia y la disciplina demostrados durante un 2025 retador, pero lleno de aprendizajes y grandes logros. “Cada asesor reconocido es reflejo de una cultura que valora la excelencia, el compromiso y la pasión por hacer las cosas bien”.

La Convención 2026 fue una experiencia integral que combinó motivación y aprendizaje.