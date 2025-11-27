‘Una tarde familiar con HOY’, un encuentro único y divertido en My Happy Farm

Publicado por Cristina Romero Creado: Actualizado:

Noviembre, el mes de la familia, fue celebrado por todo lo alto en un día especial entre camaradería, naturaleza y mucha diversión con la exitosa actividad “Una tarde familiar con HOY”, organizado por ejecutivos de este prestigioso medio informativo perteneciente Grupo Corripio, a beneficio del orfanato cristiano Ama a tu prójimo.

Esta experiencia recreativa, cuya convocatoria respondió también el personal del Hoy con sus familiares, así como el público en general tuvo como escenario “My happy farm”, una granjita llena de animalitos, zona para correr a caballo, zip line y un parque de diversión dentro de la Feria Ganadera.

Esta jornada de amor, esperanza y hermandad familiar tuvo un valor connotativo con la entrega solidaria de alimentos no perecederos o artículos de higiene para abastecer la obra en favor de los niños que realiza el orfanato dirigido por su directora Evelin Amarilis Paniagua.

Yinett Fernández, Julio Vargas, Yinia Fernández y Julette Vargas

Yessenia Cruz, Keren Reyes y Norelis Alemán en el área de montar a caballo.

“Estamos inmensamente agradecidos por la acogida de esta convocatoria a esta tarde familiar y de que las familias hayan disfrutado de esta experiencia llena de diversión con un valor importante como la muestra de cariño al orfanato cristiano Ama a tu prójimo”, expresó la ejecutiva de marca del periódico Hoy, Carolina Peralta.

De su lado, Evelyn Amarilis Paniagua agradeció el acto realizado por el diario HOY y de manera especial hizo un llamado a la primera dama Raquel Arbaje, responsable del gabinete de Niñez y Adolescencia, para que visite los hogares infantiles donde “necesitamos su presencia y su calor” enfatizó.

La actividad formó parte del programa de responsabilidad social del HOY y contó con el patrocinio de las marcas Dos Pinos, Galletas Oreo, Ritz, Duetto así como la degustación de café Kora y galletas navideñas, helados y ponches artesanales de Cremosito Mon.

La tarde continuó con la animación de concursos y los más pequeños recibieron bonos sorpresas.