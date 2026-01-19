Tradicional encuentro para embajadas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un ambiente de alegría, la gerencia de Blandino ofreció su tradicional almuerzo anual a las delegaciones de las embajadas y consulados acreditados en en el país.

Durante el agasajo, realizado en La Cassina, Virginia Arredondo, presidenta del Consejo de Directores de esa empresa, resaltó el apoyo y colaboración que ha primado durante años en las relaciones entre Blandino y los representantes.

También habló el presidente ejecutivo, Franklin Mejía, quien manifestó el privilegio que es contar con los agasajados, con los que se comparten una relación basada en la confianza y la responsabilidad.

Informó que para este año está prevista la incorporación de tres capillas, con ampliación de la Lincoln, el inicio de construcción de la sucursal de Puerto Plata y la ampliación del Columbario, en la avenida Luperón, así como la consolidación en la división de cementerios..