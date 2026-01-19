Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Tradicional encuentro para embajadas

El presidente ejecutivo de Blandino, Franklin Mejía, anunció la incorporación de tres capillas con la ampliación de la Lincoln

Fernando Arredondo, María Fernanda Arredondo, Franklín Mejía, Virginia Arredondo y Jesús Arredondo

En un ambiente de alegría, la gerencia de Blandino ofreció su tradicional almuerzo anual a las delegaciones de las embajadas y consulados acreditados en en el país.

Durante el agasajo, realizado en La Cassina, Virginia Arredondo, presidenta del Consejo de Directores de esa empresa, resaltó el apoyo y colaboración que ha primado durante años en las relaciones entre Blandino y los representantes.

También habló el presidente ejecutivo, Franklin Mejía, quien manifestó el privilegio que es contar con los agasajados, con los que se comparten una relación basada en la confianza y la responsabilidad.

Informó que para este año está prevista la incorporación de tres capillas, con ampliación de la Lincoln, el inicio de construcción de la sucursal de Puerto Plata y la ampliación del Columbario, en la avenida Luperón, así como la consolidación en la división de cementerios..

