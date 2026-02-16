UNE presenta su nueva directiva en encuentro formal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un ambiente de camaradería y espíritu institucional, directivos de la Unión Nacional de Empresarios (UNE) celebraron la juramentación de la nueva junta directiva, para el período 2026-2028, en un acto que congregó a destacadas figuras del sector productivo, autoridades gubernamentales, representantes diplomáticos e invitados especiales.

El encuentro, realizado en el Salón Albariño de Cava Alta, se convirtió en un espacio de reencuentro y diálogo entre líderes empresariales, quienes compartieron impresiones sobre los retos y oportunidades de la economía nacional, reafirmando el compromiso del gremio con el desarrollo del país.

Durante la ceremonia, Julio García Batista asumió formalmente la presidencia de la organización, agradeciendo la confianza depositada y destacando la importancia de fortalecer la unidad del sector empresarial. En sus palabras, subrayó la necesidad de impulsar iniciativas que promuevan competitividad, inversión y empleo.

Luego se presentó a la nueva junta directiva, integrada por Ángel Nader, Ángelo Viro, Luis Rojas, Mario Lama, Miguel Dauhajre y Desirée León, junto a asesores sectoriales.

Los asistentes aprovecharon la ocasión para felicitar a las nuevas autoridades en un ambiente distendido, que combinó formalidad y cercanía.

La noche concluyó con conversaciones que reflejaron el espíritu de colaboración que distingue a la UNE, reafirmando su papel como punto de encuentro del empresariado dominicano y como plataforma para seguir construyendo consensos en favor del desarrollo de República Dominicana.