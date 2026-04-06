Universidad celebra identidad cultural a través de exposición

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Con el nombre «Frases y dichos dominicanos», la Universidad APEC (Unapec), a través de su Facultad de Artes y Comunicación, inauguró la cuarta edición de la exposición Creare 2026, una propuesta artística y académica que celebra la identidad cultural de República Dominicana a través del diseño y la comunicación visual.

La muestra, que estuvo disponible durante todo el mes de marzo en Galería 360, contó con 25 carteles que fueron diseñados por alumnos de Diseño Gráfico, Publicidad, Comunicación Digital y Cine, quienes fueron seleccionados de entre más de 140 propuestas presentadas voluntariamente por estudiantes del Decanato de Artes y Comunicación.

Durante la apertura Alicia Álvarez, decana de la Facultad de Artes y Comunicación, destacó que esta exhibición representa mucho más que una muestra de diseño, al convertirse en un espacio de reflexión sobre la identidad cultural dominicana y la creatividad de los estudiantes.

“Hoy celebramos no solo una exposición, sino un encuentro con nuestra identidad, con nuestra memoria colectiva y con la fuerza creativa de nuestros estudiantes”.

También habló Lony Fernández, coordinador de la Licenciatura en Diseño Gráfico, quien habló de cómo surgió Creare, indicando que se trata de un espacio creativo que permite a los estudiantes expresar sus ideas bajo una temática común, utilizando el cartel como herramienta de comunicación visual..