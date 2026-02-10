La Vega arranca con su tradicional y vibrante carnaval

Publicado por Cristina Romero Creado: Actualizado:

La Vega, considerada como ‘capital’ del mejor carnaval, arrancó con euforia esta actividad desde el primer domingo de febrero.

Las principales vías de esta ciudad se evidenciaron por una metamorfosis tras el montaje de las emblemáticas cuevas, estruendo de música vibrante y el despliegue de una logística alegre y envolvente que caracteriza esta fiesta del folklor dominicano.

Y para disfrutar de la apertura oficial del Carnaval de La Vega, un grupo de periodistas fuimos invitados a presenciar del ‘Carnaval en la casa’ de mano de Activil Modeste, CEO de Mr. Tours desde su ‘Mega Cueva’, lugar donde se apersonaron los distintos grupos de los diablos cojuelos luciendo creaciones únicas, vistosas y coloridas y claro está, sin dejar atrás los ‘fuetazos’ que descargaban a aquellos que se les cruzaban en el camino.

Desde este mismo escenario, el cual contó con el presidente del grupo de carnaval Los Reckless, Kelvin de la Cruz, los presentes gozaron a lo grande del repertorio de éxitos del artista urbano Shadow Blow, quien estuvo acompañado del conocido animador Mariachi Budda, todo esto mientras se observa el desfile y con una ‘fría’ en mano.

Previo al despliegue de las comparsas de diablos y alguno que otro disfrazado de personaje político, la jornada inició con un encuentro con sastres y artesanos responsables del arte de los trajes del carnaval valorados hasta en más de RD$ 60,000, así también se realizó una parada en una vistosa villa destino del ‘Carnaval en la Casa’ con la espera de un almuerzo bailable.

El atractivo de este carnaval, ha conquistado a miles y miles de visitantes del país y del exterior, consolidándose como un disfrute obligatorio.

Este primer domingo del carnaval vegano estuvo protagonizado por el vicealcalde Amado Gómez, quien años tras años se viste de diablo cojuelo; el presidente de la Unión Carnavalesca Vegana (UCAVE), Martín Duquela; así como Henry Mejía, director regional de Turismo; Clari Ángeles, presidenta del Concejo Capitular; Oliver Peña, director de Comunicaciones, y Kiara Ortiz, reina del Carnaval Vegano, entre otras personalidades ligadas a la organización.