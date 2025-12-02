‘Un viaje al alma del pintor dominicano Jaime Colson’

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El espacio de Caribbean Cinemas de Downtown Center fue colmado con la presencia de historiadores, críticos de arte y de cine e invitados especiales para disfrutar del documental ‘Colson: Renovarse o Morir’, un homenaje al pintor dominicano Jaime Colson realizado por responsables del Museo Bellapart y Agencia Bella, tras ser considerado uno de los artistas plásticos más influyentes del siglo XX.

Esta proyección, que inició con una gala, contó con la presencia de la primera dama del país, Raquel Arbaje, miembros de la familia Bellapart y familiares de Jaime Colson, siendo partícipes de esta mención especial de una figura esencial en la construcción de la identidad visual dominicana.

Previo al film, Maribel Bellapart señaló que “este estreno constituye un hito para las artes visuales del país porque ofrece a las nuevas generaciones acceso a la historia de un maestro que rompió esquemas y abrió caminos al tiempo que fortalece la valoración de nuestro patrimonio cultural y contribuye a la proyección internacional del arte dominicano”.

‘Colson: Renovarse o Morir’ será presentada en el Centro Cultural Banreservas, en el Centro León en Santiago, en el Milken Institute de Washington y en el Centro Cultural Perelló, de Baní. Se prevé su exhibición en festivales de cine y espacios culturales internacionales.