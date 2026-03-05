Santo Domingo 0ºC / 0ºC
World Wide Seguros lanza plan de negocios y reconoce productores

Entre las novedades presentadas se destaca el lanzamiento de “World Wide Learning”, en Santiago y Punta Cana

Thomas Kessler, Zanoni Selig y Yamel Atieh.

Thomas Kessler, Zanoni Selig y Yamel Atieh.

Este año, la celebración del “World Wide Awards” fue especial para la empresa World Wide Seguros, ya que sirvió de marco para presentar su plan de negocios.

El salón Gran Tent del hotel El Embajador se vistió de gala con la presencia de personalidades de la industria del seguro, aliados estratégicos y miembros del Consejo de WorldWide Group, empresa matriz de World Wide Seguros. Zanoni Selig, chairman de la empresa, destacó los buenos resultados y el cumplimiento de su misión de lograr que sus clientes puedan tener acceso a las mejores atenciones médicas.

