La Ruta navideña Centro León

En un despliegue de espíritu festivo y creatividad comunitaria, la Ruta Navideña llevó cientos de personas a conocer el arte y la integración comunitaria de los barrios ganadores del concurso Decora tu Barrio 2025 en Santiago.

Esta iniciativa, organizada por el Centro León con el respaldo del Ayuntamiento de Santiago y Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP), y la colaboración de Cerveza Presidente, celebró la décimo novena edición del popular certamen. 30 autobuses movilizaron a 1,000 personas.