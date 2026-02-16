105 nuevos casos de cáncer infantil han sido detectados a tiempo durante el primer año de servicio

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La primera dama Raquel Arbaje conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil acompañando a niños, niñas y adolescentes que reciben tratamiento en la Unidad Oncopediátrica Uniendo Voluntades del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART).

Al hablar a los asistentes, la primera dama reiteró la importancia de la detección oportuna y del acompañamiento humano como pilares fundamentales en la lucha contra el cáncer infantil.

La jornada estuvo marcada por la esperanza y la alegría, y contó con el respaldo de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI), aliada en el acompañamiento a pacientes oncopediátricos y sus familias.

Como parte de la actividad, y guiados por la psicóloga Leslie Medina, los pacientes participaron en el espacio lúdico “Cartas a mi yo del futuro”, donde escribieron sus sueños, metas y deseos, reafirmando que, aun en medio del tratamiento, sus ilusiones permanecen intactas.

El encuentro también incluyó la presentación de un ilusionista, quien sorprendió a los niños y niñas con dinámicas recreativas que generaron risas y momentos de asombro, aportando un ambiente de entretenimiento y bienestar emocional.

Primera Dama Raquel Arbaje junto a la directora del INCART, Bianny Rodriguez

Un diagnóstico temprano salva vidas



El impacto de la Unidad Oncopediátrica Uniendo Voluntades, iniciativa impulsada por la primera dama, ha fortalecido la atención integral y humanizada de pacientes pediátricos con diagnóstico oncológico.

A un año y cuatro meses de su apertura, la unidad ha consolidado un equipo multidisciplinario exclusivo conformado por oncólogos, hematólogos, psicooncólogos y nutricionistas especializados, así como un cirujano pediátrico, garantizando una atención integral y especializada.

Entre los principales resultados alcanzados destacan 105 nuevos casos de cáncer infantil diagnosticados de manera oportuna y 2,541 consultas especializadas en oncología, hemato-oncología, nutrición y cardio-oncología.

Asimismo, se registraron 548 hospitalizaciones de pacientes pediátricos que reciben quimioterapia o atenciones relacionadas con su tratamiento.

En el mismo período se realizaron más de 509 procedimientos diagnóstico-terapéuticos, 422 infusiones de quimioterapia en el Hospital de Día y 3,150 intervenciones integrales de soporte clínico y psicoemocional, incluyendo consultas psicológicas y actividades lúdico-terapéuticas dirigidas a pacientes y sus familias.

Estos resultados reflejan el fortalecimiento de la capacidad nacional para la detección temprana y el tratamiento especializado del cáncer infantil y reafirman el compromiso de continuar ofreciendo servicios oportunos, dignos y centrados en el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes.