¿Por qué el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes?

El Día Mundial de la Diabetes (DMD) se celebra cada año el 14 de noviembre. Esta fecha no es aleatoria, sino un homenaje al nacimiento de Sir Frederick Banting quien, junto a Charles Best, descubrió la insulina en 1922.

¿Por qué se instaura este día?

La Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) instauraron el DMD en 1991 como respuesta al alarmante aumento global de la enfermedad. En 2006, la Organización de las Naciones Unidas lo reconoció oficialmente, marcando la importancia global de esta condición.

¿Qué significado tiene el logo que se usa para identificar la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes?

El círculo azul, emblema del Día Mundial de la Diabetes, simboliza la unidad de la comunidad global en respuesta a la epidemia de la diabetes. Es un llamado a la acción para crear conciencia sobre sus causas, prevención, síntomas, tratamiento y el gran impacto que tiene en la salud pública y el bienestar de millones de personas. Todos podemos colaborar y así juntos controlar la diabetes en el trabajo, en el hogar y en el mundo.