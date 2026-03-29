Más de 700 ortopedas apoyan prevención de accidentes en Semana Santa

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La Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología se sumó a los operativos para prevención de accidentes y lesiones durante la Semana Santa por el Servicio Nacional de Salud (SNS).

El doctor Andy De León, presidente de la entidad, explicó que más de 700 ortopedas a nivel nacional están a disposición de los hospitales y el SNS para garantizar una Semana Santa en labores de prevención y de atención médica a los lesionados.

“Estamos trabajando directamente con el Servicio Nacional de Salud y con el SNS para fortalecer todos los hospitales de traumas y estar atentos a las necesidades en la prevención y luego en la atención. Estamos colaborando en el gran operativo que se desarrollará dentro de los hospitales”, manifestó.

Llamó a la ciudadanía a prevenir accidentes de tránsito y lesiones durante la Semana Santa, para lo cual emitió una serie de recomendaciones.

Pidió a la ciudadanía conducir con prudencia, respetando las leyes de tránsito y evitando el consumo de alcohol al manejar, y usar el cinturón de seguridad y casco en motocicletas.

Igualmente, a realizar un calentamiento antes de practicar deportes y utilizar la protección adecuada, supervisar a los niños y niñas en playas, piscinas y montañas y evitar caídas mediante el uso de calzado apropiado y precaución en superficies resbaladizas.

También, el doctor De León aconsejó acudir de inmediato a un centro de salud en caso de sufrir una lesión.

El presidente de la Sociedad de Ortopedia destacó que durante el asueto de la Semana Mayor aumentan los desplazamientos, actividades recreativas y prácticas deportivas, lo que incrementa el riesgo de traumatismos.

“Queremos que las familias disfruten con seguridad y que eviten situaciones que puedan poner en peligro su salud musculoesquelética”, expresó el médico ortopedista en un comunicado de la sociedad especializada.

Exhortó a planificar los viajes con tiempo, hacer pausas en trayectos largos y mantener posturas correctas al cargar objetos pesados.

Asimismo, invita a la ciudadanía a vivir la Semana Santa en un ambiente de paz y reflexión, priorizando el cuidado personal y familiar.

"El mejor tratamiento es la prevención. Nuestra misión es proteger la salud de los dominicanos y reducir la incidencia de accidentes en estas fechas", indicó el doctor Andy de León.

La Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología reafirmó su compromiso con la salud del pueblo dominicano y la prevención de accidentes de tránsito, para lo cual destacó que desarrolla campañas permanentes con sus especialistas y participación de la ciudadanía.