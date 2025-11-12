Aumentan los casos de cólera en Haití: qué tan peligroso es y cómo prevenirlo

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Ante el aumento de los casos de cólera en el vecino país Haití, la población dominicana revive el temor por esta peligrosa enfermedad que puede ser mortal en cuestión de horas si no se trata a tiempo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae. Afecta tanto a niños como a adultos y tiene un periodo de incubación corto, que puede ir desde dos horas hasta cinco días.

Las personas con inmunidad reducida, como los niños desnutridos o los pacientes con VIH/Sida, corren un riesgo mayor de morir si se infectan, advierte la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

¿Cómo se contagia el cólera?

El cólera no se transmite por contacto casual, tos o estornudos, sino de forma indirecta, principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados con heces infectadas.

Según la Cleveland Clinic, puedes contraer cólera por:

Comer mariscos crudos o mal cocidos.

Beber agua contaminada con heces que contienen Vibrio cholerae.

Ingerir alimentos preparados con agua no tratada o contaminada.

En zonas sin acceso a agua potable o con sistemas de saneamiento deficientes, la bacteria puede propagarse fácilmente cuando las personas usan agua infectada para beber, cocinar o lavarse las manos.

Síntomas más comunes

La bacteria produce una enterotoxina que causa una diarrea abundante, acuosa e indolora, que puede provocar deshidratación severa y muerte si no se trata de inmediato.

Otros síntomas, según Cleveland Clinic, incluyen:

Vómitos.

Sed extrema.

Fatiga o debilidad muscular.

Calambres.

Mareo.

Orina escasa.

Frecuencia cardíaca rápida.

Aunque la mayoría de los casos sintomáticos son leves o moderados, algunas personas infectadas no presentan síntomas.

¿Qué hacer si se presentan síntomas?

El cólera puede durar de dos a cinco días.Freepik

La OPS señala que el cólera responde bien al tratamiento médico.

El paso más importante es reponer los líquidos perdidos por la diarrea y los vómitos.

La mayoría de los pacientes se recuperan con la administración temprana de sales de rehidratación oral (SRO). En casos graves, puede requerirse hidratación intravenosa o antibióticos bajo supervisión médica.

Prevención

Según Cleveland Clinic, las medidas más efectivas para prevenir el cólera son:

Beber agua desinfectada o embotellada.

Lavarse las manos con agua limpia y jabón con frecuencia.

Evitar consumir alimentos crudos o poco cocidos.

Si vives o viajas a una zona de riesgo, existen vacunas orales que pueden reducir las probabilidades de enfermar, aunque no eliminan el riesgo completamente.

A nivel global, la prevención definitiva depende del acceso a agua potable y saneamiento adecuado, un desafío que requiere esfuerzos humanitarios y de salud pública sostenidos.