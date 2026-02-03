El cáncer no espera: señales ignoradas que pueden salvar vidas

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, especialistas advierten que la detección temprana sigue siendo el factor más decisivo para salvar vidas. Sin embargo, gran parte de la población continúa ignorando síntomas iniciales que, aunque parecen menores, pueden ser señales de alerta.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 40 % de los casos de cáncer podrían prevenirse o detectarse a tiempo si las personas acudieran al médico ante signos persistentes como fatiga inexplicable, pérdida de peso sin causa aparente, sangrados anormales, bultos en la piel o cambios en lunares. El problema, señalan los expertos, es que muchos pacientes llegan a consulta cuando la enfermedad ya está avanzada.

En América Latina, la situación es aún más crítica por la falta de acceso equitativo a servicios de salud. Según la OMS, la región enfrenta desigualdades en infraestructura hospitalaria y programas de prevención, lo que aumenta la mortalidad en comparación con países desarrollados.

Los especialistas insisten en que la educación pública es clave. Campañas de concienciación, chequeos regulares y la promoción de hábitos saludables como alimentación balanceada y ejercicio físico son medidas que pueden reducir significativamente el riesgo.

El Día Mundial contra el Cáncer busca recordar que la enfermedad no distingue edad ni condición social, y que la prevención y la atención temprana son las mejores armas para enfrentarla.