Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó a los países de las Américas mantenerse vigilantes y fortalecer la preparación de los servicios de salud ante la circulación simultánea de influenza estacional y virus sincitial respiratorio (VSR), que podría generar mayor presión en hospitales y centros de salud durante lo que resta de la temporada invernal en el hemisferio norte.

La temporada de influenza ha iniciado de forma temprana y rápida, con aumento de consultas ambulatorias (especialmente en la población pediátrica) y hospitalizaciones, principalmente en adultos mayores.

Si bien los patrones son compatibles con una dinámica estacional y la severidad se mantiene comparable a temporadas anteriores, sin exceso de mortalidad observado hasta la fecha, en algunos países los niveles de actividad, incluida la detección de influenza y la atención primaria por síndrome gripal, superan los registrados en temporadas recientes.

El aumento progresivo de la circulación del VSR podría amplificar la presión sobre los sistemas de salud, por lo que se requiere un seguimiento estrecho y continuo de la situación para ajustar oportunamente los planes de respuesta de los servicios de salud.

Doctor Randol Cabrera Epidemiólogo del Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS)

La circulación simultánea de influenza y VSR es un desafío que requiere que prioricemos la vacunación que protege contra los casos graves que pueden requerir hospitalización y mantengamos una vigilancia cercana que permita actuar a tiempo para prevenir brotes mayores y evitar que los hospitales se saturen”.

Virus que causan infecciones respiratorias

Entre los virus que causan infecciones respiratorias están: influenza (la gripe) Virus respiratorio sincitial (RSV), rinovirus o enterovirus, Covid-19 y otros coronavirus

Rinovirus o enteroviru Adenovirus, metapneumovirus humano, virus parain.

Influenza

La influenza es una infección viral aguda que afecta el sistema respiratorio. Es causada por los virus de tipo A y B, que circulan estacionalmente por todo el mundo. Puede causar una enfermedad de leve a grave, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La vigilancia de la influenza es fundamental para detectar brotes y preparar respuestas de salud pública.

SARS-CoV-2 (COVID-19)

El SARS-CoV-2 es el coronavirus responsable de la pandemia de COVID-19, declarada en 2020.

Afecta principalmente al sistema respiratorio y puede causar desde infecciones leves hasta enfermedades graves o la muerte. Con el tiempo, han surgido múltiples variantes, lo que hace esencial la vigilancia genómica.

Aunque ya no se considera una emergencia internacional, sigue representando una amenaza activa para la salud pública.

Virus Respiratorio Sincital (RSV)

El VSR es un virus común que afecta a personas de todas las edades, pero representa un mayor riesgo para bebés, niños pequeños y adultos mayores. Es una causa importante de infecciones de las vías respiratorias inferiores, como la bronquiolitis y la neumonía.

Aunque suele circular estacionalmente, su comportamiento puede variar según factores ambientales y epidemiológicos.

Las vacunas

Son preparaciones biológicas que entrenan al sistema inmunitario para reconocer y combatir enfermedades infecciosas, usando versiones debilitadas, inactivadas o partes de un patógeno (virus o bacterias) para que el cuerpo produzca defensas (anticuerpos) sin causar la enfermedad, protegiéndote de futuras infecciones o haciendo que sean más leves. Son una estrategia de salud pública muy efectiva para prevenir enfermedades graves y salvar vidas.

Prevención de la propagación de virus respiratorios si está enfermo

Las estrategias de prevención básicas son prácticas esenciales recomendadas para todos. Proporcionan una base de protección para usted y sus seres queridos:

- Manténgase al día con las inmunizaciones recomendadas. Hable con un médico o proveedor de atención médica de confianza sobre qué le podría recomendar a usted y su familia.

- Practique buena higiene, como lavarse las manos regularmente y limpiar superficies que se toquen frecuentemente.

- Tome medidas para tener aire limpio si es posible, en lugares donde las personas viven y trabajan.

- Cuando tenga una enfermedad respiratoria:

_ Tome precauciones para prevenir la propagación.

- Quédese en casa y lejos de los demás.

- Busque atención médica pronto para que le den tratamiento si tiene factores de riesgo de enfermarse gravemente; el tratamiento podría ayudar a reducir el riesgo de enfermarse gravemente.

Estrategias de prevención adicionales

Las estrategias de prevención adicionales son más medidas que puede tomar para reducir aún más su riesgo de contraer una enfermedad respiratoria. Pueden proporcionar una capa más de protección y pueden ser especialmente importantes en ciertos entornos, o cuando la cantidad de casos de enfermedad está aumentando en su comunidad.

• Usar mascarillas

• Distanciamiento físico

• Pruebas

Los virus son agentes infecciosos microscópicos, compuestos por material genético (ADN o ARN) dentro de una cubierta proteica, que no pueden reproducirse por sí mismos y necesitan infectar células vivas (huésped) para replicarse, reprogramando la célula para hacer más copias virales, lo que a menudo causa enfermedades como gripes, resfriados o COVID-19, y son importantes motores de la evolución.