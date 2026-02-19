Qué es el colangiocarcinoma: síntomas, causas y tratamiento

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El tercer jueves de febrero se ha declarado como el Día Mundial de la Colangiocarcinoma, con el objetivo de concientizar sobre este tipo de cáncer de las vías biliares y pequeños conductos de alrededor del hígado.

De acuerdo con Mayo Clinic, la colangiocarcinoma es un tipo de cáncer que se forma en los tubos delgados (conductos biliares) que transportan la bilis del líquido digestivo. Los conductos biliares conectan el hígado con la vesícula biliar y con el intestino delgado.

El colangiocarcinoma, también conocido como cáncer del conducto biliar, se produce sobre todo en personas mayores de 50 años, aunque puede aparecer a cualquier edad.

Colangiocarcinoma, un cáncer muy raro de las vías biliares

Causas

El colangiocarcinoma aparece cuando se producen cambios en el ADN de las células de los conductos biliares.

.El ADN de una célula contiene las instrucciones que le dicen a una célula qué hacer.

Los cambios les indican a las células que se multipliquen sin control y formen una masa de células (tumor) que puede invadir y destruir el tejido corporal sano.

No está claro cuál es la causa de los cambios que desencadenan el colangiocarcinoma.

Síntomas

Entre los signos y síntomas del colangiocarcinoma se incluyen los siguientes:

-Color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos (ictericia)

-Picazón intensa en la piel

-Heces de color blanco

-Fatiga

-Dolor abdominal en el lado derecho, justo debajo de las costillas

-Pérdida de peso de forma no intencional

-Fiebre

-Sudores nocturnos

-Orina oscura