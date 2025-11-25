Consejos prácticos para proteger a tu familia durante el brote de gripe en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Vacúnese

La vacunación anual es la manera más eficaz de protegerse contra la gripe y las complicaciones graves.

La vacunación es especialmente importante para las embarazadas, durante toda la gestación.

También es crucial para los niños de 6 meses a 5 años, los ancianos, los pacientes con enfermedades crónicas y los trabajadores de la salud.

Recuerde: la vacuna contra la gripe no puede contagiarle la gripe. Los dolores o la fiebre después de la vacunación son reacciones completamente normales y naturales que solo suelen durar uno o dos días.

Lávese las manos regularmente



Las manos limpias protegen contra muchas infecciones, entre ellas la gripe. Mantener las manos limpias es una manera fácil de mantenerse saludable, usted y su familia.

Lávese las manos con jabón y agua corriente regularmente y séquelas bien con una toalla de un solo uso. También puede usar una solución con alcohol si no dispone de agua y jabón.

Recuerde - lavarse las manos correctamente toma tanto tiempo como cantar "Feliz Cumpleaños" dos veces.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca



La vía más probable de entrada de gérmenes al organismo es a través de los ojos, la nariz y la boca.

No es posible controlar todo lo que se inhala, pero se puede reducir el riesgo de infección manteniendo las manos alejadas de la cara.

Si tiene que tocarse los ojos, la nariz o la boca, hágalo con un pañuelo de papel limpio o lávese las manos primero.

Evite estar cerca de personas enfermas



La gripe es contagiosa. Se propaga fácilmente en espacios llenos de gente, como transportes públicos, escuelas, residencias de ancianos y eventos públicos.

Cuando una persona infectada tose o estornuda, las gotitas que contienen el virus pueden propagarse hasta un metro e infectar a otras personas que las inhalan.

Si no se siente bien, quédese en casa



Si tiene gripe, estar cerca de otras personas las pone en riesgo.

Esto es especialmente cierto en el caso de las personas con enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardíacas y el VIH.

Aislándose rápidamente puede evitar la propagación de la gripe y salvar vidas.