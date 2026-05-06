Datos sociales apoyarán iniciativas de inversión energética y minera hacia comunidades vulnerables

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SANTO DOMINGO. El Estado apuesta a una nueva forma de intervención social en los territorios donde se desarrollan proyectos energéticos y mineros: decisiones basadas en datos para impactar directamente a las comunidades más vulnerables.

Con ese enfoque, el Ministerio de Energía y Minas y el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) articularon un esquema de trabajo conjunto que permitirá identificar, priorizar y atender a los hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad, mediante el uso de información socioeconómica actualizada.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó que esta iniciativa introduce un cambio de fondo en la forma de diseñar políticas públicas en el sector. “No se trata solo de energía, se trata de bienestar. Con el Siuben podremos identificar con precisión dónde están las mayores brechas y actuar con mayor justicia y eficacia”, afirmó.

Santos explicó que la incorporación de inteligencia social permitirá mejorar la toma de decisiones, focalizar las intervenciones del Estado y asegurar que cada proyecto energético o minero genere un impacto tangible en la calidad de vida de la población.

“Estamos alineando desarrollo con equidad. Cada acción en el sector deberá traducirse en oportunidades reales para la gente, especialmente en territorios históricamente rezagados”, subrayó.

De su lado, el director del Siuben, Augusto de los Santos, valoró la iniciativa como una oportunidad para fortalecer la articulación interinstitucional, en un momento en el que la entidad avanza en la actualización de su registro social en al menos siete provincias, con énfasis en la región Sur.

“Este proceso nos permite establecer un marco de interoperabilidad, de intercambio claro, que permitirá contar con información más precisa para apoyar políticas públicas más efectivas y mejor dirigidas”, indicó.

Asimismo, se prevé la generación de datos confiables, informes técnicos y documentos de política pública que orienten la intervención del Estado, bajo criterios de confidencialidad y protección de datos.

El enfoque contempla el desarrollo de estrategias sociales en comunidades impactadas por proyectos mineros en exploración o explotación, así como en zonas con necesidades de electrificación y acceso a servicios básicos, incorporando además el enfoque de género en la formulación e implementación de los programas.

Como parte de este esquema, el Ministerio de Energía y Minas identificará las comunidades priorizadas donde se desarrollan proyectos, mientras que el Siuben facilitará información y cartografía clave para ubicar y caracterizar a los potenciales beneficiarios.

La iniciativa busca consolidar una política pública más eficiente, donde el crecimiento del sector energético y minero se traduzca en bienestar concreto y en la reducción de brechas sociales y económicas en los territorios.

Durante la firma estuvieron presentes, por Energía y Minas, los directores de Jurídica, Nadia Martínez; de Planificación, Carolina Hernández; de Gestión Social, Vladimir Ozorio y de Tecnologías de la Información y Comunicación, Diohani Calvo.

En tanto que, por el Siuben, los directores de Análisis Socioeconómico, Daniel de la Rosa; de Tecnología y Comunicaciones, Wilfredo Soto; la encargada Jurídica, Gabriela Molina; el encargado de Planificación y Desarrollo, Hamlet Durán y el coordinador de Despacho, Emmanuel Gatón.