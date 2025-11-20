Día Universal del Niño: La frase que puede arrojar al niño a un mundo de crímenes (y cómo evitarlo)

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Los niños, por naturaleza, son curiosos, inquietos y están en constante exploración. Aunque muchos de sus comportamientos pueden parecer impulsivos o traviesos, la forma en que los adultos reaccionan ante ellos puede marcar su desarrollo emocional. En algunos casos, una frase dicha sin pensar puede transformar la vida de un niño.

En el marco del Día Universal del Niño, expertos explicaron al periódico HOY que calificar a un menor como “malo” no solo afecta su autoestima, sino que puede empujarlo a adoptar la identidad que se le impone, incluso llevándolo a "un mundo de crímenes".

“Si uno sigue tratando a un niño como ‘malo’, ese niño va a terminar en ese mundo de crímenes, porque le han dicho toda la vida: tú no vales nada, no sirves. Por esos problemas de comportamientos al principio, los adultos se frustran”, señaló Antonio (Tony) Valdés, director del Children’s Crisis Treatment Center (CCTC), en Filadelfia.

“Buscan una vida porque ya le han enseñado que él es esa persona desde que es chiquito simplemente porque no se podía quedar quieto”, agregó.

¿Qué ocurre cuando un niño es etiquetado?

Isaha Polanco Almánzar, doctor en Medicina con formación en salud integral y bienestar humano, explicó que muchos niños empiezan a mostrar señales desde casa. Cuando se aíslan o buscan llamar la atención en la escuela, sus conductas suelen ser malinterpretadas.

“Cuando el maestro o el equipo de soporte de la escuela envía notificación a los padres por el tipo de conductas, los padres los catalogan como un niño que no escucha, con mal comportamiento, un niño malo. Entonces le van creando en su mente, en ese subconsciente, que su comportamiento está de manera inadecuada”, afirmó Polanco.

A partir de ahí, dijo, el niño comienza a resistirse a seguir instrucciones, puede tener conflictos con compañeros y adoptar vocabulario inadecuado.

¿Qué hacer entonces?

Polanco recomienda a los padres bajar al nivel del niño y evitar la desesperación, escucharlo y darle participación en actividades cotidianas para fortalecer su autoestima.

“Con este tipo de actividades pequeñas, uno dándole participación en la vida cotidiana, se van construyendo habilidades positivas que fortalecen la mentalidad”, aseguró.