Detectaron el primer caso autóctono del virus Usutu en España: qué es y cómo se contagia

El hallazgo del primer caso autóctono de infección por el virus Usutu de mosquito en España encendió las alarmas en el sistema sanitario. Este virus, detectado en un donante de sangre de Mallorca mediante los análisis rutinarios en el verano de 2024, confirma que el agente circula localmente.

El caso fue validado por el Laboratorio Nacional de Referencia en Arbovirus del Instituto de Salud Carlos III mediante pruebas moleculares y análisis de neutralización, después de que el test inicial arrojara resultado positivo para el Virus del Nilo Occidental.

¿Qué es el virus Usutu?

El virus Usutu es un arbovirus perteneciente a la familia Flaviviridae. Se identificó en África en 1959 y lleva el nombre del río Usutu, ubicado cerca del lugar de su descubrimiento. Originalmente afecta a gran variedad de especies de aves, que actúan como reservorio natural. En las décadas recientes, el virus Usutu se ha expandido sostenidamente por diversos países europeos, donde se le vincula con brotes en aves silvestres y ocasionalmente con infecciones humanas.

El virus Usutu se asemeja estructuralmente al virus del Nilo Occidental, presenta una similitud genética del 76 al 78 por ciento, y ambos se detectan con técnicas cruzadas en bancos de sangre.

¿Cómo se contagia el virus Usutu?

La transmisión principal del virus Usutu a humanos ocurre por la picadura de mosquitos del género Culex. El ciclo habitual involucra a aves infectadas: un mosquito se alimenta de un ave portadora del virus y después pica a una persona, así transmite el virus de forma incidental. De acuerdo con la doctora Teresa Jiménez, directora médica del Banco de Sangre y Tejidos de Baleares, quien explicó a EFE, los humanos no son el principal objetivo de este virus, pero “es posible que se produzcan infecciones, sobre todo en zonas donde circulan aves migratorias y hay elevada actividad de mosquitos”.

Otra vía de contagio identificada en este caso español es la transfusión sanguínea. Si una persona infectada pero asintomática dona sangre, el virus puede ser transferido al receptor, algo destacado en un artículo publicado en la revista científica Transfusion.

No existe evidencia científica de transmisión directa entre humanos, ni de contagio por contacto físico, saliva o secreciones respiratorias.

¿Cuáles son los síntomas del virus Usutu en humanos?

La infección por virus Usutu en humanos suele transcurrir de manera desapercibida: la mayoría de los casos son asintomáticos o presentan molestias leves. Entre los síntomas que pueden aparecer se incluyen:

Fiebre elevada

Dolores de cabeza

Malestar general

Alteraciones neurológicas en algunos casos, como meningoencefalitis

En población inmunodeprimida o en personas con enfermedades previas, el virus puede desencadenar complicaciones de gravedad, sobre todo neurológicas. Un dato relevante es que, tras un año de seguimiento, el donante mallorquín infectado no experimentó síntomas ni secuelas.