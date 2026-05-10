Día Mundial del Lupus: La enfermedad invisible que afecta a millones de personas

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, inflamatoria y crónica cuya etiología aún se desconoce. Desde 2004, cada 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus para sensibilizar sobre esta condición que involucra factores genéticos, ambientales e inmunológicos.

Especialistas del Servicio de Reumatología del Hospital Docente Dr. Francisco E. Moscoso Puello advierten que los síntomas más comunes incluyen debilidad general, caída del cabello, dolor en articulaciones, pérdida de peso y anorexia. Ante estas señales, recomiendan acudir de inmediato al médico para recibir seguimiento profesional.

La reumatóloga Julissa Polanco explicó que el lupus afecta con mayor frecuencia al sexo femenino, con una relación de nueve mujeres por cada hombre, y suele presentarse en edad fértil entre la segunda y tercera década de vida. Las manifestaciones clínicas dependen del órgano comprometido, pudiendo impactar las articulaciones, la piel, los riñones, los pulmones, el sistema nervioso central y el corazón.

Como es el caso de Lorainne Campos, una joven de 31 años que lleva padeciendo varios años de la enfermedad.

Lupus

Uno de sus principales inconvenientes ha sido la obtención de los medicamentos de Alto Costo, los cuales representan gastos de hasta 100 mil pesos cada dos meses.

Narra que las crisis son las mas "brutales", una vez me salieron ronchas "que sentía me quemaba viva".

El Día Mundial del Lupus busca visibilizar una enfermedad que, por sus síntomas difusos, suele ser difícil de diagnosticar y que afecta la calidad de vida de millones de personas. La conmemoración es también un llamado a la solidaridad y a la investigación científica para mejorar los tratamientos y garantizar acceso a la atención médica.

La comunidad médica insiste en que el diagnóstico temprano y el seguimiento constante son claves para controlar la enfermedad y reducir sus complicaciones.