El diálogo silencioso entre los órganos

Cuando los riñones enferman, el daño suele avanzar de forma lenta y silenciosa. Muchas personas pueden perder hasta el 70 % de la función renal sin presentar síntomas evidentes.

Más allá de su función individual, el riñón actúa como un órgano coordinador que conversa de forma permanente con el resto del cuerpo. Su intercambio más estrecho es con el corazón, en una relación de ajuste mutuo y constante.

El riñón interpreta el flujo sanguíneo que recibe y responde modulando la cantidad de líquido y sales que el organismo conserva o elimina, influyendo directamente en la presión arterial y en la carga de trabajo cardíaco.

Este intercambio no es pasivo. A través de señales hormonales, el riñón participa en la regulación del tono vascular, contribuyendo a que el corazón bombee en condiciones estables.

Al mismo tiempo, el corazón garantiza una perfusión adecuada que permite al riñón mantener su capacidad de filtración y regulación. Se trata de un equilibrio dinámico, donde pequeñas variaciones en uno repercuten de inmediato en el otro.

El diálogo del riñón se extiende también a otros sistemas. Colabora con los pulmones en el control del equilibrio ácido del cuerpo, con los huesos en el manejo del calcio y el fósforo, y con la médula ósea en la producción de glóbulos rojos. Este intercambio permanente asegura que el organismo funcione de forma integral , precisa y eficiente, donde el riñón y el corazón marcan el ritmo del equilibrio interno que sostiene la vida.