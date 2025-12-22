Los diferentes ‘rostros’ de la esclerosis múltiple

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Vivir con esclerosis múltiple es una especie de “montaña rusa”, debido a que esa enfermedad autoinmune puede presentarse con diferentes rostros cada día, tener distintas etapas y ningún caso es igual a otro.

Es por eso que se requiere de analíticas y estudios específicos para cada paciente, con el agravante de que éstos son excesivamente costosos y los seguros médicos no los cubren, lo que resulta cuesta arriba para quienes carecen de recursos económicos para cubrirlos.

El tema surge a propósito de que el 18 de este mes se conmemoró el Día Nacional de Esclerosis Múltiples en España (porque su Día Mundial es el 30 de mayo), pero, es sabido que República Dominicana tiene mucha influencia de ese país europeo, por múltiples razones.

De hecho, según datos del Ministerio de Salud Pública colgados en la web, éste acoge esa fecha de conmemoración como una manera de concienciar respecto a la citada patología clínica.

Síntomas, en total incertidumbre

Según pacientes de esclerosis múltiple, además de los síntomas que regularmente presentan, viven con la incertidumbre de no saber cuál será el próximo ni cómo van a despertar al día siguiente.

Sin embargo, con un seguimiento médico, tratamiento oportuno y apoyo, es posible adaptarse y aprender a vivir con esa condición.

A propósito, el país cuenta con dos fundaciones que acogen a pacientes con esclerosis múltiple y les brindan apoyo y orientación. Estas son: Fundación Dominicana de Esclerosis Múltiple, en Santo Domingo; Renacer y Neuro Crecer, en Santiago.

La voz de un especialista

El especialista Francisco Javier Taveras Almonte, neurólogo-epileptólogo del Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), afirma que vivir con esclerosis múltiple va más allá del diagnóstico, debido a que implica adaptarse, aprender a escuchar el cuerpo y reorganizar rutinas, “pero no significa renunciar a los proyectos de vida. Cada persona vive la enfermedad de forma distinta: hay quienes presentan síntomas leves durante muchos años y otros que requieren mayor apoyo, pero en la actualidad el pronóstico ha cambiado de manera significativa”.

Indica que con un seguimiento neurológico adecuado, adherencia al tratamiento y apoyo familiar y social, muchos pacientes continúan trabajando, estudiando, formando familias y practicando actividades físicas adaptadas.

Dificultades de la enfermedad

El neurólogo Taveras Almonte señala que, entre las dificultades más frecuentes de la esclerosis múltiple se encuentran la fatiga, algunos trastornos de la movilidad, síntomas sensitivos o visuales y, en ocasiones, cambios en el estado de ánimo o la concentración.

“Con la rehabilitación y adecuación en el estilo de vida, combinado con tratamientos específicos, estos retos pueden manejarse de forma efectiva”. El facultativo define la esclerosis múltiple como una enfermedad autoinmune, en la que el sistema inmunológico ataca por error la mielina, sustancia que recubre las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal, alteración que interfiere con la transmisión normal de los impulsos nerviosos, lo que explica la variedad de síntomas que pueden presentarse.

Síntomas más frecuentes

Taveras Almonte explica que no todas las personas presentan todos los síntomas y que muchos suelen ser transitorios, pues se mejoran con tratamiento. “Los síntomas varían según la persona y el área del sistema nervioso afectada, pero los más comunes incluyen: visión borrosa o pérdida visual transitoria, hormigueo, adormecimiento o sensación de corriente eléctrica, debilidad muscular, torpeza o dificultad para caminar, fatiga persistente, mareos o problemas de equilibrio, trastornos urinarios o intestinales y dificultades de memoria o atención”.

Diagnóstico y tratamiento

Precisa el neurólogo, que es de suma importancia la evaluación temprana y que no existe una prueba única para el diagnóstico de la esclerosis múltiple.

“El diagnóstico se basa en una evaluación clínica cuidadosa, estudios de resonancia magnética del cerebro, de la médula espinal y el análisis del líquido cefalorraquídeo”, explica.

Asimismo, respecto al tratamiento, indica que aunque la esclerosis múltiple no tiene cura definitiva, sí cuenta con tratamientos altamente efectivos, “que han transformado su historia natural. Estos tratamientos, conocidos como terapias modificadoras de la enfermedad, reducen la frecuencia de los brotes, disminuyen la aparición de nuevas lesiones en el cerebro y ayudan a retrasar la progresión de la discapacidad”.

Impacto en la vida diaria y costos

El neurólogo indica que la esclerosis múltiple puede generar costos médicos elevados, principalmente relacionados con medicamentos especializados y estudios de seguimiento.

“En países como República Dominicana, tener un acceso a programas de alto costo es fundamental para garantizar el tratamiento de muchos pacientes. En el día a día, la enfermedad puede requerir ajustes laborales, pausas para el descanso y adaptación de horarios, pero con comprensión y apoyo, la mayoría de los pacientes logra mantener su independencia.