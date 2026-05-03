La doctora que demuestra que la medicina puede ser más humana con IA

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La medicina contemporánea enfrenta un reto constante, cómo ofrecer atención de calidad en un sistema saturado y con tiempos de espera cada vez más largos.

En este contexto, la innovación tecnológica se convierte en una herramienta decisiva para transformar la práctica clínica y garantizar acceso oportuno a los pacientes.

Uno de los avances más significativos es el uso de inteligencia artificial en la atención primaria, que permite organizar la información clínica antes de la consulta y optimizar el tiempo del médico. Este ahorro, aunque pueda parecer mínimo, representa un cambio estructural en la dinámica de la atención.

Ha liderado la implementación de este modelo. Según los reportes iniciales, el sistema logra un ahorro promedio de seis minutos por pacienteArlenis Castillo

La doctora Helen Ireland, MD, Directora Médica Senior de Operaciones Clínicas en Mass General Brigham Medical Group, ha liderado la implementación de este modelo. Según los reportes iniciales, el sistema logra un ahorro promedio de seis minutos por paciente. En un entorno donde cada segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, esos minutos adicionales se convierten en un recurso invaluable. “Si estás salvando seis minutos, entonces es una cosa enorme”, subrayó Ireland al periódico Hoy.

La doctora Helen IrelandArlenis Castillo

Este enfoque no solo mejora la eficiencia, sino que también amplía el acceso. En áreas rurales como Martha’s Vineyard, donde la falta de médicos limita la atención, el modelo virtual ha permitido ofrecer cuidado primario inmediato, evitando interrupciones en el tratamiento y reduciendo tiempos de espera que antes podían extenderse hasta seis meses.