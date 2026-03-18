Dolores en jóvenes: señales de alerta que no debes ignorar

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Aunque tradicionalmente se asocian las enfermedades reumáticas con adultos mayores, cada vez más jóvenes presentan síntomas que no deben ser subestimados. En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, especialistas advierten que el dolor persistente en articulaciones puede ser una señal temprana de condiciones como artritis juvenil, lupus o espondiloartritis.

Señalan que dolores articulares frecuentes, rigidez matutina, inflamación visible en rodillas, tobillos o manos, y fatiga constante son síntomas que requieren atención médica inmediata. Ignorarlos puede retrasar el diagnóstico y complicar el tratamiento.

“Cuando un joven presenta dolor que limita sus actividades cotidianas, no se trata de un simple cansancio. Puede ser el inicio de una enfermedad reumática que, detectada a tiempo, se controla mejor”, explica Benjamín Mejía especialista en el área.

En República Dominicana, las estadísticas muestran un aumento en consultas de adolescentes y adultos jóvenes con molestias articulares. La falta de información y la tendencia a minimizar el dolor retrasan la búsqueda de ayuda profesional.

Recomienda no automedicarse, acudir al reumatólogo y mantener hábitos saludables como ejercicio moderado, alimentación balanceada y chequeos periódicos. La detección temprana es clave para preservar la calidad de vida.