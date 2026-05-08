Dormir sin cenar: ¿ayuda o perjudica al cuerpo?

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Dormir sin cenar puede tener efectos tanto positivos como negativos en el organismo, según especialistas en nutrición. La clave está en la frecuencia y en el estado de salud de cada persona: hacerlo ocasionalmente no suele ser dañino, pero convertirlo en hábito puede afectar el metabolismo y la calidad del sueño.

Qué dice la ciencia sobre no cenar

De acuerdo con expertos citados por portales de nutrición como Darwin Nutrition, saltarse la cena puede generar diferentes respuestas en el cuerpo. Por un lado, puede favorecer la digestión y evitar la sobrecarga calórica nocturna, lo que ayuda a quienes buscan controlar el peso. Sin embargo, también puede provocar hipoglucemia, insomnio y sensación de fatiga al día siguiente si se convierte en una práctica frecuente.

Posibles beneficios

Descanso digestivo: al no cenar, el sistema digestivo trabaja menos durante la noche, lo que puede mejorar la calidad del sueño en algunas personas.

Control de peso: reducir la ingesta calórica nocturna puede ayudar a mantener un balance energético más saludable.

Ligereza corporal: algunas personas reportan sentirse menos pesadas y con más energía al despertar.

Riesgos y efectos negativos

Hipoglucemia nocturna: la falta de nutrientes puede bajar el nivel de azúcar en sangre, generando mareos o malestar.

Insomnio y ansiedad: el hambre puede interrumpir el sueño y aumentar la sensación de ansiedad.

Déficit nutricional: si se convierte en hábito, puede afectar el equilibrio de vitaminas y minerales necesarios para el organismo.

Fatiga matutina: quienes no cenan suelen despertar con menos energía y mayor irritabilidad.