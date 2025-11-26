Gripe y virus respiratorios: cuándo es recomendable quedarse en casa y no ir al trabajo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Con la llegada de la temporada de enfermedades respiratorias, especialistas en salud advierten que acudir enfermo a la oficina no solo disminuye el rendimiento laboral, sino que también aumenta el riesgo de contagio entre compañeros.

Los médicos recomiendan no asistir al trabajo cuando se presentan síntomas como fiebre, tos persistente, dolor corporal intenso o dificultad para respirar. En estos casos, lo más adecuado es reposar en casa y consultar a un profesional de la salud.

Virus más frecuentes en temporada

• Influenza (gripe estacional): provoca fiebre alta, dolores musculares y cansancio extremo.

• Virus sincitial respiratorio (VSR): afecta sobre todo a niños y adultos mayores, causando bronquiolitis y dificultad respiratoria.

• Adenovirus: responsable de cuadros gripales acompañados de conjuntivitis o diarrea.

• Coronavirus comunes (no COVID-19): generan resfriados leves pero altamente contagiosos.

• Parainfluenza: causa laringitis y tos fuerte, especialmente en población infantil.

Casos familiares

En situaciones donde un hijo contrae virus como la influenza y el padre o madre es su cuidador principal, los especialistas sugieren optar por teletrabajo si es posible, o recurrir a una licencia médica para garantizar la recuperación y evitar contagios en el entorno laboral.