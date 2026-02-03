Hipotermia: síntomas y prevención ante el frío intenso

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La hipotermia es una condición médica grave que ocurre cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 35 grados Celsius. En estos días de frío intenso, especialistas advierten que reconocer sus síntomas y actuar de inmediato puede salvar vidas. Según la Mayo Clinic, la hipotermia se produce cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede generarlo, afectando el corazón, el sistema nervioso y otros órganos vitales.

Los síntomas más comunes incluyen temblores intensos, confusión mental, somnolencia, dificultad para hablar y debilidad extrema. En casos más graves, la persona puede presentar pérdida de conciencia y un pulso débil. Los grupos más vulnerables son los niños, los adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, ya que su capacidad de regulación térmica es menor.

La prevención es clave. Los expertos recomiendan vestirse en capas, cubrir cabeza, cuello y manos, evitar la ropa mojada y consumir alimentos y bebidas calientes para mantener la energía. También se aconseja limitar la exposición al frío y buscar refugio en lugares cerrados cuando las temperaturas bajan demasiado.

La Mayo Clinic subraya que, ante la sospecha de hipotermia, se debe trasladar a la persona a un lugar cálido, retirar la ropa húmeda y cubrirla con mantas, mientras se solicita atención médica urgente. En tiempos de bajas temperaturas, la información y la prevención se convierten en herramientas esenciales para proteger la salud de la población.