Hospiten presenta la Menina ganadora de su concurso de talento

Hospiten ha anunciado la obra ganadora del concurso “Diseña tu Menina Hospiten”, una iniciativa creada para fomentar la creatividad y el sentido de pertenencia entre sus profesionales.

La escultura premiada ha sido diseñada por la Dra. Nayid Olaya Álvarez, del Servicio de Urgencias en Hospiten Lanzarote.

La obra se exhibirá durante un mes, desde el 15 de noviembre, en el número 52 de la calle de Serrano de Madrid como parte de la iniciativa Meninas Madrid Gallery y, posteriormente, se instalará en la entrada del futuro hospital Hospiten Madrid Boadilla (Boadilla del Monte) como símbolo visible de los valores del grupo.

El concurso interno para diseñar la obra, dirigido a todos los profesionales de Hospiten, invitaba a reinterpretar el símbolo universal de Las Meninas de Velázquez desde la óptica de los valores corporativos del sector de la sanidad: compromiso, solidaridad, vocación de servicio, cuidado y multiculturalidad.

El resultado ha sido una propuesta que une arte, sanidad y compromiso, reflejando la identidad de una organización centrada en el bienestar de las personas.

El diseño ganador, titulado “Menina Hospiten”, presenta una figura inspirada en una profesional sanitaria como símbolo de vocación, empatía y cuidado humano. La autora ha fusionado la estética clásica con elementos del ámbito médico.

Se trata de “un corazón con cruz en el pecho, que representa la compasión y la entrega; el estetoscopio simboliza la ciencia y la escucha activa y las hojas que decoran el vestido evocan armonía, sanación y crecimiento”.

La Dra. Olaya, autora del diseño, quiso “representar la esencia de quienes trabajan cada día en el ámbito sanitario: la vocación, la empatía y el compromiso con los demás”.

La composición artística incorpora los colores corporativos de Hospiten y las banderas de los cinco países donde el grupo tiene presencia (España, México, República Dominicana, Jamaica y Panamá) como representación de su diversidad cultural y vocación internacional.

El proceso de selección se desarrolló en dos fases: una votación interna entre los profesionales de los distintos centros de Hospiten y, posteriormente, la deliberación del jurado, formado por representantes del grupo y expertos del ámbito artístico, que escogió la propuesta ganadora.

Con esta iniciativa, Hospiten pone en valor el talento interno y la implicación de sus profesionales, destacando su papel esencial en la construcción de una organización centrada en el bienestar y en el cuidado de las personas.

Sobre Hospiten

Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Fundado por el Dr. Pedro Luis Cobiella, atiende anualmente a más de tres millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas, un cuidado que se reforzará en la Comunidad de Madrid gracias a la construcción de un hospital general universitario en Boadilla del Monte, que prevé la finalización de sus obras en 2026.

MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten, es filial del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas, EE.UU.). Con más de veinte años de historia en nuestro país, en la actualidad MD Anderson Madrid - Hospiten dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I, más de 150 especialistas médicos formados en oncología, un total de 87 camas de hospitalización y un equipamiento tecnológico de última generación para el diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer.