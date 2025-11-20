HS Medical Center fortalece su liderazgo con pionero global en cirugía robótica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

HS Medical Center anunció la incorporación del reconocido médico y académico René Sotelo, fortaleciendo así su liderazgo como centro de referencia en medicina de alta complejidad, innovación tecnológica y atención médica de clase mundial en la República Dominicana.

El doctor René Sotelo es un urólogo-oncólogo de prestigio internacional, especialista en cirugía robótica y laparoscópica avanzada, profesor de Urología y director médico de los Servicios Internacionales de Salud en la Keck School of Medicine de la University of Southern California (USC).

Con una trayectoria de más de 20 años de experiencia y más de 4,000 cirugías realizadas en 22 países, Sotelo se ha consolidado como pionero mundial en cirugía robótica aplicada a la urología, especialmente en el tratamiento de cánceres y enfermedades urológicas complejas.

Durante el programa que se desarrollará a través del Departamento Internacional de HS Medical Center, el doctor Sotelo ofrecerá consultas especializadas en las instalaciones del centro; mientras que las cirugías robóticas serán realizadas en la Clínica Abreu, bajo la coordinación médica y administrativa de HS Medical Center, garantizando así un modelo de atención integral y colaborativo que combina tecnología de vanguardia, talento médico internacional y excelencia asistencial.

Su destacada trayectoria incluye la formación de 76 fellows de 16 países, la autoría de seis libros, colaboración en 45 capítulos de obras médicas y la publicación de 116 artículos científicos. Además, ha sido conferencista invitado en 37 universidades de 22 países. El especialista y académico ha recibido 37 reconocimientos internacionales por sus aportes al avance de la cirugía robótica y la educación médica global.

“La integración del doctor René Sotelo representa un paso trascendental en la misión de HS Medical Center de ofrecer atención médica de nivel internacional,” expresó el doctor Mario Lama, director Médico de HS Medical Center (HSMC).

Con esta iniciativa, HS Medical Center reafirma su posición como líder en salud especializada, impulsando el crecimiento del turismo médico y fortaleciendo la colaboración con instituciones de prestigio internacional para beneficio de los pacientes locales y regionales