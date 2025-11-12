El lado mortal de los consejos médicos virales y remedios artesanales

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Últimamente, en las redes sociales proliferan supuestos “expertos” que ofrecen consejos sobre enfermedades y recomiendan medicamentos o remedios naturales. Sin embargo, esta práctica puede ser muy peligrosa e incluso mortal.

El doctor Ezequiel Lugo, médico internista-intensivista, explicó al periódico Hoy que el uso de estas recetas caseras virales representa un alto riesgo para la salud.

“Es muy peligroso el uso de recetas caseras virales en redes sociales. Es importante entender que estos preparados no indican qué cantidad específica se debe administrar de cada componente, lo cual los convierte en preparados potencialmente mortales”, advirtió.

Los riesgos

De acuerdo con el especialista, seguir recomendaciones virales sin evidencia científica puede tener consecuencias graves.

Doctor Ezequiel Lugo

“Son preparados que aún no pasan por el debido proceso científico para comprobar su veracidad. Por eso, su consumo puede ser mortal para quien los ingiera”, explicó Lugo.

Señales a tener en cuenta

Lugo detalló que existen señales que pueden ayudar a identificar si una información de salud en internet es falsa o peligrosa.

“No tener información sobre quién fabrica el producto, la concentración de los ingredientes, ni contar con registro mercantil o permiso de la entidad gubernamental correspondiente, son señales de alerta”, señaló.

Medicinas artesanales

El uso de medicinas artesanales también puede representar un peligro, especialmente cuando se desconoce la cantidad de ingredientes utilizados.

“El riesgo radica en no saber la cantidad exacta que se administra”, explicó el médico.

No se deben combinar

El especialista advirtió, además, que los medicamentos artesanales y los recetados no deben combinarse, ya que puede producirse una interacción medicamentosa peligrosa.

“Podría aumentar o disminuir el efecto del tratamiento, poniendo en riesgo la salud del paciente”, sostuvo Lugo.

Recomendaciones

Ante el auge de este tipo de consejos en internet, Lugo recomienda acudir siempre a un centro de salud, evaluarse con personal capacitado y seguir las indicaciones médicas.